По меньшей мере, 11 человек стали жертвами столкновений в Чили, которые продолжаются с конца прошлой недели

По данным властей Сантьяго, 8 человек погибли в воскресенье «при пожаре в складских помещениях супермаркетов, разграбленных во время беспорядков». Еще трое умерли в результате поджога магазина на окраине чилийской столицы в субботу.

Протесты, которые переросли в столкновения с полицией, начались после того, как власти страны повысили стоимость проезда в метро. Позже президент Себастьян Пиньера отменил это решение. В столице и ряде городов объявлено чрезвычайное положение.

«Мы находимся на войне. У нас мощный, беспощадный враг, для которого нет ничего святого, который готов применять насилие, не ставя себе никаких границ, даже если речь идет о человеческих жизнях. Мы прекрасно понимаем, что у них есть определенная степень организации и координации, что свойственно преступным группировкам».

Протесты в стране начались 14 октября из-за подорожания проезда в метро.