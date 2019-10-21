Новый глава СПЧ объявил о готовности отстаивать права пострадавших от рук полицейских на акциях протеста

О назначении Валерия Фадеева на должность председателя Совета стало известно сегодня – он сменил Михаила Федотова, которого уволили в связи с достижением предельного возраста.

Назначенный на должность главы Совета по правам человека Валерий Фадеев намерен сосредоточиться на развитии гражданского общества в России. Об этом он рассказал в беседе с «Интерфаксом». Также чиновник планирует поставить перед правоохранительными органами вопрос о том, почему они не реагируют на обращения пострадавших в ходе летних акций протеста. По мнению нового главы СПЧ, речь идет о явном нарушении процедур.

Назначение Фадеева на должность вместо Михаила Федотова сопровождалось изменениями в составе Совета. Из него исключили политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского, а также руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва. В состав СПЧ, в частности, вошел исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский. По словам Фадеева, свои кандидатуры в Совет он в ближайшее время представлять не планирует.

Михаил Федотов был освобожден от должности главы СПЧ в связи с достижением 70 лет – это предельный возраст для государственного служащего.