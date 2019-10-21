Арестованный сегодня по делу о гибели 15 человек при прорыве дамбы в Красноярском крае начальник участка признал вину

Арестованный сегодня по делу о гибели 15 человек при прорыве дамбы в Красноярском крае начальник участка золотодобывающего предприятия «Сисим» Андрей Еганов признал вину и хочет заключить сделку со следствием. Помимо него, на два месяца также отправлены под стражу гендиректор компании Максим Ковальков и горный мастер Евгений Александров. Они вину не признали. Как сообщили в СК, в ходе допросов подозреваемых и свидетелей, а также обысков в офисе артели выявлены нарушения в организации работы компании. В частности, все дамбы были возведены незаконно.
2019-10-21T18:31:00+03:00
2019-10-21T18:32:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2523349-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 21 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Сегодня в эфире
19:32 00:00