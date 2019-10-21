Суд в Ингушетии присудил матери погибшего от пыток в здании Центра «Э» 1,5 миллиона рублей моральной компенсации

Эта сумма в 10 раз меньше, чем требовала от МВД 78-летняя женщина, сообщает «Зона права».

Защита собирается обжаловать это решение.

В июле 2016 года 50-летнего Магомеда Долиева привезли в здание Центра по противодействию экстремизму, где потребовали, чтобы он признался в ограблении «Россельхозбанка». Как установило следствие, силовики пытали мужчину током, надев ему на голову пакет. В результате тот погиб. В июле прошлого года шесть фигурантов этого дела были приговорены к срокам от 3 до 10 лет колонии. Еще один — к условному сроку.