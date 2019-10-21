СПЧ на ближайшем заседании обсудит дело о беспорядках в Москве

Об этом сообщил «Интерфаксу» назначенный сегодня на должность главы Совета Валерий Фадеев. По его словам, он намерен поставить вопрос перед правоохранительными органами, почему они не реагируют на обращения потерпевших на прошедших летом несогласованных акциях.