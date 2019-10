Зинедин Зидан может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала»

Как сообщает Mundo Deportivo, это произойдет в случае поражения от турецкого «Галатасарая» в завтрашнем матче Лиги Чемпионов.



Ровно два года назад на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards Зидан был признан лучшим тренером мира — за вторую подряд победу в Лиге чемпионов c «Реалом», чего раньше не удавалось никому. Однако весной 2018 году Зидан выиграл Лигу чемпионов в 3 раз подряд. Через несколько дней после победы француз объявил об уходе из мадридского клуба по собственному желанию. Для королевского клуба это стало полной нежиданностью. По крайней мере, два следующих наставника команды Хулен Лопетеги и Сантьяго Сроари не продержались на посту наставника и года на двоих.

Президент клуба Фрорентино Перес уговорил Зидана вернуться. Однако второе пришествие французского специалиста себя пока не оправдывает.

В Чемпионате Испании Реал идет вторым. Однако руководство и болельщиков клуба не устраивает игра команды. Куда хуже дела обстоят в Лиге Чемпионов. Где мадридцы после двух туров занимают последнее место в своей группе.

Среди тех, кто может сменить Зидана, называют Жозе Моуринью, который ранее работал в «Реале», а также бывшего главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.