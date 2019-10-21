Австралийские журналисты провели акцию в защиту свободы слова

Ведущие газеты сегодня вышли с передовицами, оформленными как материалы с цензурной правкой.

Такие издания, как Daily Telegraph и The Australian, вышли с заявлениями о том, что власти страны ограничивают свободу слова в угоду национальной безопасности. А на самом деле пытаются скрыть истину от австралийцев и поэтому вводят тюремные сроки для журналистов и их источников. Телеканалы и радиостанции поставили в эфир ролики схожего содержания.

Издания напоминают: своего пика давление достигло после полицейских рейдов, которым подверглись сначала Австралийская Вещательная Корпорация (здесь проверили данные с 9 тысяч компьютеров), а затем редактор News Corporation, к которой пришли домой и, как сообщало BBC, «копались в ящике для нижнего белья». По данным Reuters, рейды касались расследований СМИ о военных преступлениях со стороны австралийских войск в Афганистане; также репортёры готовили статьи о планах правительства получить доступ к переписке и банковским счетам каждого австралийца. Троим журналистам по итогам этих рейдов грозят тюремные сроки за доступ к секретной информации, всего же оштрафовать могут несколько десятков репортёров.

Немецкая Волна обращает внимание на то, что в Австралии — в отличие от многих других стран — положение о свободе прессы не прописано в конституции.

«Речь идёт про защиту одного из базовых гражданских прав: иметь доступ к информации -— в том числе знать, какие важные решения принимает правительство» — считает Хью Маркс, руководитель телеканала Nine News.

«Такое происходит даже в Австралии, — пишет основатель издания The Print Шекхар Гупта, — 75 законов, ограничивающих свободу прессы, рейды в отношении журналистов».

Американская The Wall Street Journal приводит слова премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, который сказал, что «Свобода слова важна для демократии в стране, но есть и принципы верховенства права, которым надо следовать. Это касается и журналистов, и премьера, и любого австралийца». К.Ц. При этом, в своих публикациях СМИ обращают внимание на то, что давление на прессу стало расти как раз после того, как Моррисон стал премьером.

В акции в защиту свободы слова в Австралии приняли участие свыше трёх десятков СМИ.