В Министерстве обороны отрицают, что на учениях «Гром-2019» произошла нештатная ситуация

Ранее газета «Ведомости» писала, что баллистическая ракета дала сбой при запуске.

По словам представителя ведомства, команда атомного подводного крейсера К-44 «Рязань» умышленно не выпустила одну из ракет. Непосредственно перед запуском специалисты оценили техническое состояние заряда и решили не использовать его в учениях, — утверждают в Министерстве обороны. Там также отметили, что произошедшее никаким образом не повлияло на результат маневров, поскольку целью было не запустить как можно больше ракет, а проверить систему управления вооруженными силами.

Сегодня утром газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники написала, что баллистическая ракета не вылетела по ошибке, и субмарина была вынуждена вернуться в док с этим зарядом. Собеседник издания предположил, что причиной ошибки были неполадки в системах подлодки. По данным газеты, «Рязань» — это последнее судно своего типа, которое осталось на вооружении, и все остальные подобные подлодки уже поставили на утилизацию. Баллистический носитель Р-29Р, который так и не запустили, также используется во флоте более сорока лет.

Стратегические командно-штабные учения «Гром 2019» проходили три дня, Они закончились в минувшее воскресенье. В маневрах приняли участие около двенадцати тысяч человек. По словам военных, тренировку организовали, чтобы отработать координацию армии в случае нападения на Россию. Финальной частью учений руководил лично президент Владимир Путин.

Учения с отработкой сценария использования ядерного оружия на прошлой неделе отрабатывали и в НАТО. Европейские СМИ пишут, что Военно-Воздушные силы тренировались устанавливать атомные заряды на самолеты.

Нештатная ситуация во время учений говорит о серьезных проблемах в оборонном комплексе, — считает военный обозреватель Александр Гольц.

Различные сбои это обычная ситуация для любых учений, — уверен член Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, делать вывод о слабости российских вооружений из-за одного технического сбоя это большая ошибка.