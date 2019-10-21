Сегодня в Красноярском крае день траура по погибшим в результате прорыва дамбы на реке Сейба

Трагедия произошла в субботу рано утром. Вода затопила два рабочих общежития. Погибли пять человек, пятеро считаются пропавшими без вести. Число пострадавших увеличилось до 27, — рассказала представитель местного Минздрава Дина Володина.

Власти Красноярского края обещают выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим. Об этом сообщила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

Суд в Красноярском крае тем временем арестовал на два месяца начальника участка золотодобывающего предприятия Андрея Еганова.

Суд поддержал позицию прокуратуры. Представитель надзорного ведомства Александр Поваренков сказал, что начальник участка проявил преступную халатность.

Сегодня же на два месяца арестован и мастер предприятия Сисим. Следствие ранее высказывало предположения, что дамбы были возведены незаконно для того, чтобы отвести грунтовые воды