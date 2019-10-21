Число погибших во время беспорядков в Чили выросло до 11 человек

Поводом для протестов, охвативших страну на прошлой неделе, стало повышение цен на проезд в метро.

По последним данным, восемь человек погибли накануне во время беспорядков в столице Чили Сантьяго при пожаре в складских помещениях супермаркетов, подвергшихся разграблению. Еще трое стали жертвами поджога магазина на окраине города. Об этом рассказала мэр Сантьяго Карла Рубилар, слова которой приводит CNN. Число задержанных в ходе протестов составило уже около 1,5 тысяч человек. Многим из них были предъявлены обвинения в массовых беспорядках и сопротивлении полиции. Растет и количество пострадавших с обеих сторон.

Президент Чили сравнил охватившие страну беспорядки с войной. У этой кампании есть организаторы – сказал в эфире телеканала 24 Horas Себастьян Пиньера.

В столице и еще 9 регионах страны из 16 было введено чрезвычайное положение из-за беспорядков. На улицы городов были выведены почти 10 тысяч полицейских и военных. В Сантьяго действует комендантский час.

К всплеску насилия привело решение властей повысить стоимость проезда в метро примерно на 4 процента. Протесты охватили сначала столицу, а затем перекинулись на другие регионы. После начала беспорядков президент Пиньера принял решение отменить повышение цен, но протестующих это не остановило.

Ранее власти приняли решение закрыть метро в Сантьяго после того, как вандалы нанесли ему ущерб на 300 миллионов долларов.

Массовые протесты в Чили вызваны разными проблемами, подорожание проезда в метро стало последней каплей, — заявил в эфире «Эха» руководитель Центра аполитических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский.

Ивановский подчеркнул, что за нынешнего президента в свое время проголосовали чуть более половины чилийцев.