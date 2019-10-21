Владимир Путин сменил руководство и состав президентского совета по правам человека

Его покидают Михаил Федотов, Екатерина Шульман и Павел Чиков.

Об отставке Михаила Федотова активно заговорили на прошлой неделе. Формальное основание – возраст правозащитника. Этой осенью председателю СПЧ исполнилось 70 лет – это предельный возраст пребывания на государственной службе. Тогда же прозвучала и фамилия потенциального преемника.

Сменить его должен был Валерий Фадеев — главный редактор журнала «Эксперт», бывший телеведущий программы «Время» и нынешний руководитель Общественной палаты. Русская служба BBC называет его лояльным Кремлю журналистом. Фадеев – член «Единой России», входит в руководство «Общероссийского народного фронта» и был доверенным лицом Путина в 2012 году.

Коллеги Федотова обратились к Путину с просьбой продлить срок его полномочий. Письмо подписал более половины членов структуры.

Указ о замене состава совета появился в понедельник днем на официальном интернет-портале правовой информации. Назначение Фадеева подтвердилось, он также стал советником президента.

Совет по решению Путина покидает политолог Екатерина Шульман. Все свободны. Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных, написала она в своем Facebook.

Лишен членства в СПЧ и профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский. В разговоре с «МБХ медиа» он связал свое исключение с заявлением об отказе в регистрации независимым кандидатам на выборах в Мосгордуму. Шаблинский назвал это произволом и нарушением закона.

Лишился места в совете адвокат, глава ассоциации «Агора» Павел Чиков.

Новым членом президентского совета стал экс-главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого в Киеве судили за госизмену.

На самом деле, причина отставки Федотова может быть в недовольстве властей позицией, которую занял совет по ряду актуальных тем. Такое мнение «Эху» высказал член СПЧ, журналист Николай Сванидзе.

«Причины, конечно, не в возрасте, не в достижении семидесятилетия, это чисто формальная причина, потому что закон здесь допускает сохранение на своем посту помощников и советников президента. По-видимому, по итогам летней активности было сочтено, что совет занял не ту позицию, которую должен был занять, и в этом, по-видимому, обвинили Михаила Александровича Федотова, как человека, который не смог Совет удержать», — сказал он.

«В числе тех, кто покидает Совет, – Бобров, Чиков, Шульман и Шаблинский – все четверо очень сильные и очень уважаемые члены Совета с превосходной человеческой и профессиональной репутацией, и их уход – это невосполнимая потеря для Совета», — добавил Сванидзе.

Совет по правам человека успел помочь многим людям в борьбе за свободы и интересы. Об этом в эфире «Эха» сказал уже бывший член СПЧ, профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Илья Шаблинский не удивлен решением об изменении состава Совета. Власти изменяют структуру СПЧ, убирая из нее людей, способных на оппозиционные взгляды, считает Шаблинский.

Решение президента о назначении нового главы СПЧ и исключении некоторых членов оправданно, поскольку деятельность Совета стала политизированной. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Сергей Марков.

Михаил Федотов пытался противостоять политизации СПЧ, но нельзя находиться на одной должности бесконечно, считает Сергей Марков.