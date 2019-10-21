Дарья Сосновская, получившая удар в живот от сотрудника Росгвардии, подала в суд на бездействие СК

Москвичка Дарья Сосновская, получившая удар в живот от сотрудника Росгвардии во время акции 10 августа, подала в суд на бездействие Следственного комитета.

Она требует обязать руководство районного СК провести расследование ее избиения, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на «Зону права». Следственный комитет зарегистрировал заявление Сосновской 12 августа, но до сих пор не сообщил ей о принятом процессуальном решении. В сентябре ведомство передало материалы для проверки в Росгвардию, ее результат также неизвестен.