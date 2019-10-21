РБК сообщает еще об одном сбое на командно-штабных учениях «Гром – 2019», на которых присутствовал Владимир Путин

Ракеты «Калибр» были запущены не с первой попытки. Они улетели только после того, как была задействована резервная система запуска, — сообщили источники, близкие к силовым структурам. В Минобороны эту информацию уже опровергли. Ранее «Ведомости» писали, что вместо двух запланированных запусков межконтинентальных баллистических ракет «Рязань» был осуществлен лишь один. Ракета якобы не вышла из пусковой установки. Оборонное ведомство подтвердило отмену пуска, подчеркнув, что нештатной ситуации не было.