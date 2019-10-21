Из Совета по правам человека исключили Екатерину Шульман, Павла Чикова и Илью Шаблинского

Соответствующий указ был опубликован сегодня.

«Всё, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Павел Чиков, Илья Шаблинский, мои поздравления. Остальным труднее» — прокомментировала свое исключение из Совета Екатерина Шульман.

Ранее сегодня член СПЧ Илья Шаблинский предполагал в эфире «Эха», что из состава Совета в ближайшее время могут убрать тех, кто способен оппонировать власти.

Николай Сванидзе пока не намерен уходить в отставку вслед за своими коллегами — сообщил он «Открытым медиа». «Если совет будет нерабочим, то я из него выйду разумеется. Я не могу ставить ультиматумы или говорить «Только с Федотовым» или «Только с этими коллегами и больше ни с кем» — сказал Сванидзе.

В состав совета включены исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и еще несколько человек.

В соответствии с этим же указом Михаила Федотова на посту председателя Совета сменил Валерий Фадеев.