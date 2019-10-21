Greenpeace сообщил об очагах радиоактивного загрязнения на маршруте строительства Юго-восточной хорды в Москве

Специалисты предупреждают, что в случае проведения работ вредные изотопы может разнести на большие расстояния.

Сотрудники Greenpeace взяли новые пробы грунта и обнаружили на маршруте Юго-Восточной хорды альфа-активные торий-232 и радий-226. Подчеркивается, что строительство автомагистрали планируется непосредственно на очагах радиоактивного заражения, а не рядом с ними, пишет интернет-издание «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-релиз Greenpeace. Речь идет о территории между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией Москворечье. Всего на поверхности земли было обнаружено пять очагов с уровнем гамма-излучения в 5-8 раз выше естественного фона. По российским законам такой грунт можно отнести к радиоактивным отходам. Представители Greenpeace подчеркивают, что при проведении строительных работ на этой территории в воздух поднимется опасная для здоровья пыль, повышающая риск онкологических заболеваний. Протоколы измерений организация направила в Роспотребнадзор по Москве, а также мэру Сергею Собянину.

На прошлой неделе московские чиновники заявили, что на маршруте строительства Юго-восточной хорды радиоактивного загрязнения нет. Также власти пообещали организовать круглосуточный мониторинг показателей.