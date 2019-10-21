В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырех человек, возможных жертв банды Олега Шишкана

По предварительным данным, речь идет о похищенных в 2012 году гендиректоре «Племзавода Раменское» Татьяне Сидоровой и членов ее семьи. У двоих погибших пулевые отверстия в области головы, говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, Сидорова, ее муж, сын и сестра были убиты членами преступного сообщества по указанию Олега Шишканова, (позже изменившего фамилию на Медведев) за отказ передать земельные участки.

Татьяна Сидорова на момент смерти также занимала пост депутата заксобрания Раменского района. Сообщалось, что она и ее муж были деловыми партнерами Шишканова.

Шишканов был задержан по подозрению в убийстве Сидоровой и ее семьи в июле этого года. Ему также предъявили обвинения по новой статье УК — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».