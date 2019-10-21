Симоновский суд Москвы рассматривает сегодня иски к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией

Три столичных предприятия требуют с Любови Соболь и Георгия Албурова почти 4 миллиона рублей из-за протестов 3 августа. Очевидно, что решение будет обвинительным, но команда ФБК намерена отстаивать свою невиновность, — рассказал Георгий Албуров.

Иски к ФБК подали Метрополитен, Мосгортранс и «Автодор». Ранее суды уже удовлетворяли аналогичные требования городских предприятий и частных компаний к самому Алексею Навальному и его соратникам, и к незарегистрированным кандидатам на выборах в Мосгордуму.