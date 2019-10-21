Путин отправил в отставку председателя СПЧ Михаила Федотова

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В документе отмечается, что это связано с достижением 70-летнего возраста. Одновременно на эту должность назначен секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. Оба указа опубликованы на сайте Совета при президента по развитию гражданского общества и правам человека.

Первые сообщения о том, что в СПЧ произойдет такая перестановка, появились еще на прошлой неделе. Член СПЧ Николай Сванидзе рассказал «Эху», что члены СПЧ просили Путина не менять председателя совета. Открытое письмо с этой просьбой подписали более половины членов Совета.

Cообщалось, что после ухода с должности главы СПЧ Михаил Федотов намерен возродить кафедру ЮНЕСКО в ВШЭ.

Ранее сегодня член СПЧ Илья Шаблинский предположил, что из состава Совета в ближайшее время могут убрать тех, кто способен оппонировать власти. Об этом он сказал в эфире «Эха».

«По-моему, идея состоит в том, чтобы в течение ближайших месяцев убрать из состава Совета тех, кто осмеливается на более или менее жесткое оппонирование. Вот и все», — сказал Шаблинский.

Илья Шаблинский отметил, что, несмотря на угрозу изменения состава совета, структура успела помочь многим людям в борьбе за свои права.