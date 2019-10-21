В Совете по правам человека при президенте опасаются, что из состава органа могут в ближайшее время могут убрать тех, кто способен оппонировать власти. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский.
«По-моему, идея состоит в том, чтобы в течение ближайших месяцев убрать из состава Совета тех, кто осмеливается на более или менее жесткое оппонирование. Вот и все», — сказал он.
Ранее сообщалось, что глава СПЧ Михаил Федотов в скором времени покинет Совет. Причиной называется достижение им 70-летнего возраста. Сам М.Федотов свою отставку не комментирует, так как никаких официальных приказов еще не видел.
По предварительным данным, ему на смену, вероятно, придет нынешний руководитель Общественной палаты Валерий Фадеев.
Из состава СПЧ могут в ближайшее время убрать тех, кто способен оппонировать власти – Шаблинский
В Совете по правам человека при президенте опасаются, что из состава органа могут в ближайшее время могут убрать тех, кто способен оппонировать власти. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский.