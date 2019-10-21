Из состава СПЧ могут в ближайшее время убрать тех, кто способен оппонировать власти – Шаблинский

В Совете по правам человека при президенте опасаются, что из состава органа могут в ближайшее время могут убрать тех, кто способен оппонировать власти. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский.

«По-моему, идея состоит в том, чтобы в течение ближайших месяцев убрать из состава Совета тех, кто осмеливается на более или менее жесткое оппонирование. Вот и все», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава СПЧ Михаил Федотов в скором времени покинет Совет. Причиной называется достижение им 70-летнего возраста. Сам М.Федотов свою отставку не комментирует, так как никаких официальных приказов еще не видел.

По предварительным данным, ему на смену, вероятно, придет нынешний руководитель Общественной палаты Валерий Фадеев.