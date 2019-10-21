Суд Красноярска арестовал на два месяца гендиректора компании «Сисим» Максима Ковалькова, чью дамбу прорвало на месторождении золота в Курагинском районе края.
На заседании суда Ковальков заявил, что хотел бы на период следствия остаться на свободе, чтобы помочь пострадавшим.
Ранее были арестованы еще двое подозреваемых: начальник участка «Сисима» Андрей Еганов и мастер горного участка этой артели Евгений Александров.
Жертвами аварии, которая произошла в ночь на субботу, стали 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. Сегодня в Красноярском крае день траура.
Суд Красноярска арестовал на два месяца гендиректора компании «Сисим» Максима Ковалькова
Суд Красноярска арестовал на два месяца гендиректора компании «Сисим» Максима Ковалькова, чью дамбу прорвало на месторождении золота в Курагинском районе края.