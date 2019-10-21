28 человек задержали на концерте «Алисы» в Череповце

Причиной стали зажженные в центре зала файеры. На танцпол сразу же бросились омоновцы, которые стали их гасить и жестко задерживать фанатов. Увидев это, лидер группы Константин Кинчев остановил выступление и потребовал от ОМОНа покинуть зал. Затем он увел музыкантов со сцены и не возвращался, пока полиция не ушла с танцпола. Как сообщили «Интерфаксу» в областном управлении МВД, на десятерых задержанных составлены протоколы — один по статье о мелком хулиганстве, остальные о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения. Также составлен ряд административных материалов о нарушении требований пожарной безопасности.