Депутаты ЕР предложили миллионные штрафы для СМИ и интернет-компаний за нарушение «дня тишины» во время выборов

Поправки, позволяющие многократно увеличить административное наказание, подготовил замглавы фракции Адальби Шхагошев. По его мнению, штрафы должны составить до 3,5 миллионов рублей или до 4% от оборота компании. В качестве примера Шхагошев привел размер ежегодного оборота Google за прошлый год — 136 миллиардов долларов. Это, по словам парламентария, позволит «дисциплинировать мировые медиа-гиганты». Свои поправки он намерен сначала вынести на рассмотрение фракции, а только потом внести в Госдуму.
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Поправки, позволяющие многократно увеличить административное наказание, подготовил замглавы фракции Адальби Шхагошев. По его мнению, штрафы должны составить до 3,5 миллионов рублей или до 4% от оборота компании. В качестве примера Шхагошев привел размер ежегодного оборота Google за прошлый год — 136 миллиардов долларов. Это, по словам парламентария, позволит «дисциплинировать мировые медиа-гиганты». Свои поправки он намерен сначала вынести на рассмотрение фракции, а только потом внести в Госдуму.