Greenpeace утверждает, что Юго-Восточную хорду планируют строить непосредственно по очагам радиоактивного загрязнения у Московского завода полиметаллов, а не рядом с ними. На это указывают новые измерения и пробы грунта, передает «МБХ медиа».

Всего на поверхности земли обнаружено пять радиоактивных очагов, до 8 раз превышающих естественный фон. При этом, на глубине показатели еще выше. «Это значит, что при строительных работах загрязненный грунт может оказаться на поверхности, и радиоактивная пыль может быть разнесена на значительные расстояния. У вдохнувших ее людей возрастет риск онкологических заболеваний», — подчеркнули в Greepeace. Российское отделение организации направило протоколы радиационных измерений в Роспотребнадзор и мэру Сергею Собянину.