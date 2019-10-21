ВВС: Российские хакеры причастны к  кибератакам более чем в  35 странах

Причем, действовали они под видом иранских коллег. Об этом сообщает ВВС ссылаясь на доклад спецслужб США и Великобритании.

Расследование началось два года назад. Согласно докладу на данный момент нет доказательств того, что иранская группа была соучастником кибератак или знала о том, что хакеры из России используют ее ресурсы.

Информация может быть достоверной, это проявление современной кибервойны. Такое мнение «Эху» высказал интернет-эксперт Антон Меркуров.

«Такой сценарий, конечно, вероятен. Я надеюсь, что российские кибервойска хоть когда-нибудь заняты делом, и как-то по назначению действуют. Поэтому, наверное, приятно, когда у России сильные своим математическим бэкграундом программисты, и у них что-то получается. И я надеюсь, что западные СМИ, которые пишут об этом, не врут», — сказал эксперт.

Антон Меркуров выразил надежду, что войны целиком перейдут в интернет-пространство и на них перестанут гибнуть люди.