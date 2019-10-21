Симоновский суд рассмотрит 14 ноября сразу три иска к соратникам Алексея Навального

С Любови Соболь и Георгия Албурова требуют возместить почти 4 миллиона рублей трем столичным предприятиям из-за протестов 3 августа.

Любовь Соболь в суде сегодня не появилась и даже не отправила своего адвоката, а вот Георгий Албуров пришел с представителем. Перед заседанием и в ходе него сохранял спокойствие. Решение по жалобам не принимались, судья Лоскутова провела беседы со сторонами. Все три истца уточнили свои требования, попросив приобщить дополнительные материалы, подтверждающие нанесенный оппозиционерами ущерб.

«Мосгортранс» требует почти 600 тысяч рублей. Представитель транспортного предприятия предложила уладить спор добровольно, Албуров улыбнулся в ответ и отказался. «Московский метрополитен» за сбои в движение просит сумму в два раза меньшую. Самую большую компенсацию почти 3 миллиона хотят взыскать ГБУ «Автомобильные дороги». Структуру представляли сразу три адвоката, видимо, пропорционально сумме исковых требований.

Рассмотрение исков назначили на 14 ноября. Истцы от комментариев отказались. Албуров считает претензии необоснованными и назвал это местью за так называемое «умное голосование» Алексея Навального. Здесь же в Симоновском суде сегодня пройдет беседу по иску МВД к оппозиционерам на 18 миллионов рублей. Это компенсации за вынужденное полицейское усиление в дни массовых акций

Ранее суды уже удовлетворяли иски городских предприятий и частных компаний к самому Навальному, его соратникам и незарегистрированным кандидатам на выборах в Мосгордуму