До  десяти человек возросло число погибших в результате протестных акций в Чили

Большинство из них стали жертвами пожаров в торговых центрах. Как минимум один человек погиб от пулевого ранения. Предполагается, что выстрел сделал военнослужащий, но власти пока эту информацию не подтвердили.

В Сантьяго и некоторых других городах Чили введен комендантский час.

Поводом для протестов стало решение властей повысить цены на метро. Президент Чили Себастьян Пиньера сравнил охватившую страну беспорядки с войной.

В то же время Пиньера объявил о приостановке повышения цен. Протесты это не остановило.