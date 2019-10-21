Дмитрий Медведев прокомментировал положение дел в российской экономике: «В целом у нас все в порядке»

Это премьер-министр России заявил на 33-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

По его словам, в России увеличиваются макроэкономические показатели, растет товарооборот, объем промышленного производства, инфляция находится на низком уровне. Медведев также отметил, что даже после введения санкций объем инвестиций в российскую экономику продолжал расти и увеличился почти на 50% за последние пять лет.

Как отметил премьер-министр, развитию экономики страны помогло принятие международных стандартов финотчетности, совершенствование законодательства в области миграции, сокращение сроков регистрации права собственности и получения разрешений на строительство, а также возможность привлечения специалистов. Хотя в этом вопросе, по словам премьера, «не все так гладко».

Медведев также напомнил, что власти начали реформу контрольно-надзорной деятельности, сейчас в стране создается новый кодекс об административных правонарушениях, а также совершенствуется инвестиционное законодательство.