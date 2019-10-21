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Эксклюзив Эха 15:49, 21 октября 2019

По опросам ВЦИОМ большинство россиян считает Штирлица лучшим политическим лидером среди придуманных киногероев

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, отметив, что социологи спрашивали о ключевых качествах, необходимых для политика, и персонажах, которые ими в наибольшей степени обладают.
По словам В.Федорова, главный герой фильма «Семнадцать мгновений весны» советский разведчик Штирлиц лучше всего из персонажей отечественного кино соответствует представлениям об идеальном политике, что свидетельствуют результаты проведенного опубликованного опроса ВЦИОМ.
«За этот вариант высказались 20% опрошенных. 12% считают, что качества, необходимые российскому политику лучше всего воплощает герой фильма «Собачье сердце» профессор Филипп Преображенский. На третьем месте оказались Данила Багров из лент «Брат» и «Брат-2» и Мария Швецова из сериала «Тайны следствия» (по 11%). 13% опрошенных затруднились ответить», — сказал он.
Среди качеств, необходимых идеальному политику, рассказал В,Федоров, опрашиваемые больше всего называли честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовать работу других людей (25%).
Подобный опрос проводился и 20 лет назад. Тогда Штирлиц тоже был в числе лидеров.



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