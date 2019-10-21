Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития заявил, что Telegram не запрещен в России

Это спецпредставитель президента Дмитрий Песков сказал на сессии международного форума «Открытые инновации» в технопарке «Сколково».

«Telegram в России не запрещен. Я им не просто пользуюсь» — отметил Песков.

Он также отметил, что попытка блокировки сервиса и используемых им IP-адресов дала стимул для развития технологических решений и стартапов в этой сфере. «У нас никогда в России так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в истории с Telegram» — сказал Песков, добавив, что польза хоть и необычная, но есть.