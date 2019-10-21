Суд в Лондоне отклонил прошение адвокатов Джулиана Ассанжа отложить рассмотрение дела о его экстрадиции в США

Таким образом дело будет рассмотрено по существу, как и планировалось, в феврале.

Основатель портала Викиликс сегодня был доставлен в суд из тюрьмы. Он сбрил бороду и выглядел сильно похудевшим. Ранее защита Ассанжа заявляла, что у него проблемы со здоровьем.

Перед зданием суда собралось около ста сторонников Ассанжа. Напомним, — в США основателю Викиликс грозит до 175 лет тюрьмы.