Минобороны: Предусмотренные на учениях «Гром» задачи выполнены в полном объеме

Предусмотренные на учениях «Гром» задачи выполнены в полном объеме, ракеты поразили условные цели подтвердили заданные характеристики, — сообщает Министерство обороны.

В ведомстве признают, что подводная лодка «Рязань» не смогла осуществить запуск из-за состояния ракеты, никакой нештатной ситуации не было.

Ранее о том, что крейсер выполнил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты вместо двух сообщила газета Ведомости.