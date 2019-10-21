В  Подмосковье обнаружены тела четырех человек, похищенных в 2012 году

По предварительным данным Следственного комитета, это депутат заксобрания Раменского района Татьяна Сидорова и члены ее семьи.

Ранее предполагалось, что они были убиты членами преступного сообщества за отказ передать земельные участки. Криминальный авторитет Олег Шишканов был задержан по подозрению в убийстве Сидоровой и ее семьи этим летом.