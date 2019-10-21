Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный прямой эфир в течение недели

Это сообщается на официальном сайте организации.

Как указано на сайте, с 18 по 24 марта 2019 года кадры с участием Владимира Соловьева транслировали по ТВ 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Рекорд российского телеведущего побил предыдущий рекордный показатель японского шоумена Монта Мино более, чем на 4 часа.

Телеведущий подтвердил эту информацию в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, рекорд установили во время передач «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым», выходящих в эфир телеканала «Россия-1».

Соловьев также рассказал о том, как фиксировали его рекорд: сотрудники ВГТРК копировали каждый выпуск передачи и подтверждающие выходы в эфир документы, «переводили на английский, заверяли апостилем и отправляли комиссии Книги».