Болельщика Зенита, который ударил в лицо омоновца оштрафовали на 20 тысяч рублей

Это третий приговор по делу о драки фанатов с полицией в Петербурге.

Решение вынес петроградский районный суд. Болельщшика Зенита Артема Прохорова оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье о нападении на представителя властей. Его признали виновным в том, что он ударил рукой по лицу сотрудника омона. Суд учел, что прохоров был нетрехв, признал свою вину, блее того, он является многодетным отцом. Ранее другого фаната Зенита приговорили оду колонии также за удар по лицу омоновца. Еще одного участника драки оштрафовали на 15 тысяч рублей. Напомню, в начале августа во время матча зенит краснодар петербургские болельщки начали отодвигатьогорождения зоны для курения. В ответ, силовики применили дубинки и началась драка.

Отмечу, по той же статье суд приговорил четверых фигурантов так называемого московского дела к трем и четырем годам колонии. Кирилл Жуков к примеру получил реальный срок за то, что коснулся забрала шлема омоновца.