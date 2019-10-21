Власти Красноярского края обещают выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в результате прорыва дамбы, — об этом сообщила министр социальной политики региона Ирина Пастухова

Напомним, — в результате прорыва дамбы погибли 15 человек. 26 пострадали. Пятеро рабочих числятся пропавшими без вести. Потоки воды смыли два общежития золотодобытчиков.

Сегодня на два месяца арестован начальник участка.