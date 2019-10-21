Власти Красноярского края обещают выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в результате прорыва дамбы, — об этом сообщила министр социальной политики региона Ирина Пастухова
Напомним, — в результате прорыва дамбы погибли 15 человек. 26 пострадали. Пятеро рабочих числятся пропавшими без вести. Потоки воды смыли два общежития золотодобытчиков.
Сегодня на два месяца арестован начальник участка.
Власти Красноярского края обещают выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в результате прорыва дамбы
Власти Красноярского края обещают выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в результате прорыва дамбы, — об этом сообщила министр социальной политики региона Ирина Пастухова