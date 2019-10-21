Минобороны отрицает информацию о нештатной ситуации при пуске ракеты на учениях «Гром-2019»

Запуск ракеты в ходе учений был отменен в последний момент после того, как военные получили информацию о ее техническом состоянии. Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует «Интерфакс». Подчеркивается, что отмена пуска «никак не повлияла на успешные результаты» учений, а информация о «нештатной ситуации» не соответствует действительности.

Ранее «Ведомости» сообщили, что вместо двух запланированных пусков межконтинентальных баллистических ракет с подлодки «Рязань» был осуществлен лишь один. По утверждению источников издания, снаряд не вышел из пусковой установки. Одной из возможных причин собеседники газеты называют тот факт, что ракета состоит на вооружении больше 40 лет и уже устарела. Испытания проходили в рамках учений «Гром-2019», финальным этапом которых руководил лично президент Владимир Путин.

Целью испытаний было проверить слаженность действий в применении стратегических ядерных сил. В учениях приняли участие около 12 тысяч военнослужащих, самолеты, корабли, подлодки и пусковые установки.