Число погибших в результате протестных акций в Чили возросло до десяти

Как минимум один человек погиб от пулевого ранения. Предполагается, что выстрел сделал военнослужащий, но власти пока эту информацию не подтвердили.

В Сантьяго и некоторых других городах Чили введен комендантский час.

Поводом для протестов стало решение властей повысить цены на метро. Это стало последней каплей, — рассказал Эху руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский

Эксперт отметил, что за нынешнего президента Себастьяна Пеньера, который, кстати, объявил о приостановке повышения цен, проголосовали чуть больше половины чилийцев, настроения в обществе достаточно полярны.