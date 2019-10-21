Интернет-эксперт допустил вероятность участия российских хакеров под видом иранских в кибератаках

«Такой сценарий, конечно, вероятен. Я надеюсь, что российские кибервойска хоть когда-нибудь заняты делом, и как-то по назначению действуют. Поэтому, наверное, приятно, когда у России сильные своим математическим бэкграундом программисты, и у них что-то получается. И я надеюсь, что западные СМИ, которые пишут об этом, не врут», — сказал эксперт.

По словам А.Меркурова, в интернете всегда возможно вычислить любого, для этого существуют аналитики. «Это и есть содержание интернет-войны — одни взламывают, другие вычисляют, третьи как-то шифруются и т.д. Это и есть интернет-битва, которую мы и наблюдаем», — отметил он.

А.Меркуров выразил надежду, что войны целиком перейдут в интернет-пространство и на них перестанут гибнуть люди.

Ранее сообщалось со ссылкой на доклад британского Национального центра

кибербезопасности (NCSC) и Агентства национальной безопасности (NSA) США, что хакеры из России, притворяясь иранскими, совершили кибератаки в более чем 35 странах мира.