Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу экс-президента банка «Объединенный финансовый капитал» Гордеева

Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента банка «Объединенный финансовый капитал» Николая Гордеева. Он был задержан в прошлом году по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Речь тогда шла о выдаче банком необеспеченных кредитов на 14 миллиардов рублей.

Сегодня суд признал, что Гордеев нарушал условия домашнего ареста — в частности, пользовался интернетом.