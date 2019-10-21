Москвичка Дарья Сосновская получившая удар в живот от полицейского, пожаловалась в суд на  бездействие СК

Москвичка Дарья Сосновская получившая удар в живот от полицейского, пожаловалась в суд на бездействие Следственного комитета. По словам адвоката Татьяны Молокановой, они также просят признать незаконной передачу дела на проверку в Росгвардию.

Комментариев СК пока не последовало.

Напомним, — Сосновская утверждает, что помимо удара в живот во время акции протеста минувшим летом получила также удар по голове. Это зафиксировали медики.