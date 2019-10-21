Массовые протесты в Чили привели к гибели десяти человек

Задержаны были более 1400. Поводом для акций стало повышение цен на метро. В Сантьяго и некоторых других городах введен комендантский час впервые после падения диктатуры Пиночета.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о приостановке повышения цен, однако это не остановило протесты.