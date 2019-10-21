Клинцевич об учениях «Гром-2019»: Различные сбои – это нормальная ситуация для любых военных учений

В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошла нештатная ситуация, при запуске ракеты произошел сбой. По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, различные сбои – это нормальная ситуация для любых военных учений. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это обычная ситуация, техника есть, произошел какой-то сбой. Будут какие-то разборки, видимо будут выяснять — заводская это проблема или что-то связано с неправильностью эксплуатации. Для этого и проводятся учения. На каждых учениях такое бывает», — сказал он.

По словам Ф,Клинцевича, самое главное, что остальные все системы «сработали штатно, совершенно точно, во время и с высокой степенью эффективности».

Если из этого единичного технического сбоя другие страны сделают вывод о слабости российских вооружений, это будет гигантской ошибкой с их стороны, — отметил сенатор.

С 15 по 17 октября на всей территории Российской Федерации проходят командно-штабными учениями «Гром-2019».