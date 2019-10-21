Киногерои Штирлиц и профессор Преображенский больше всего соответствует представлениям россиян об идеальном политике

Это выяснили социологи ВЦИОМ.

Среди наиболее важных для политического лидера качеств чаще всего называли честность, образованность и компетентность, близость к народу, умение эффективно организовывать работу других людей, ум и информированность о положении дел в стране. В пятерку героев, обладающих этими качествами, вошли Штирлиц – его выбирает каждый пятый россиянин, заметно отстают от него профессор Преображенский, Данила Багров из ленты «Брат», Мария Швецова из криминального сериала «Тайны следствия» и героини Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит».

Популярность Штирлица ВЦИОМ объясняет ассоциациями с президентом Владимиром Путиным. Советского разведчика чаще выбирали пенсионеры и женщины.

Профессор Преображенский популярнее всего в столицах и городах-миллионниках. Голосование за его кандидатуру связано с запросом на политика нового типа: успешного и умудренного жизнью человека дела, находящегося во враждебном социальном окружении, с развитым чувством здравого смысла и иронии, не боящегося высказывать свое мнение.



Данила Багров и Саша Белый из «Бригады» стали лидерами среди респондентов до 34 лет.

Похожий опрос ВЦИОМ проводил 20 лет назад. Тогда Штирлиц также оказался в лидерах голосования. Конкуренцию ему составили маршал Жуков и Глеб Жеглов.