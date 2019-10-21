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14:08, 21 октября 2019

Ведущие австралийские газеты вышли с закрашенным тестом на первых полосах

Они протестуют против законов о национальной безопасности.
Около двадцати различных газет, сайтов и телерадиокомпаний вышли с передовицами, на которых слова полностью перечеркнуты черным маркером. У многих на странице стоит и красный штамп с надписью «секретно». Ведущие конкурирующие издания выразили солидарность и вместе выступили против нескольких статей в законодательстве, подавляющих свободу прессы, — пишет один из участников акции, газета Guardian.
Причиной стали обыски на местном телеканале ABC и в медиа компании Australia News Corp. Ранее они сообщали о попытке спецслужб незаконно шпионить за гражданами страны и о нарушениях в работе налоговой службы.
Сейчас три человек могут получить на реальные сроки за разглашение этой информации. Это стало возможно из-за законов против шпионажа, который приняли в Австралии в прошлом году. Теперь пресса требует пересмотреть эти ограничения, поскольку они практически полностью запрещают расследовательскую журналистику в стране.

Эта акция привела к тому, что правительство инициировало парламентское расследование чтобы узнать как принимаемые в последнее время законы повлияли на работу журналистов.



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