Испанское правительство назначило дату эксгумации останков бывшего диктатора Франсиско Франко

Операция пройдёт в этот четверг и по-прежнему вызывает дискуссии в обществе. С обзором публикаций на эту тему в испанской прессе — Валерий Нечай.

Телеканал 24 Horas напоминает, что решение об эксгумации правительство Испании приняло после того, как свою позицию высказали Верховный и Конституционный суды страны: те дали ему право на эксгумацию останков каудильо. Пока они находятся на мемориальном кладбище в «Долине Павших» — где были захоронены погибшие в ходе Гражданской войны с обеих сторон. Противники франко настаивают: его гробу там не место, так как именно каудильо был инициатором этого конфликта и организатором массовых политических репрессий. Семья франко требовала сохранить Status Quo. Но ей, ссылаясь на вопросы безопасности, не разрешили захоранивать останки даже в семейной усыпальнице — соборе Альмудена в центре Мадрида.

«Также по соображениям безопасности, скорее всего, гроб доставят на новое место на вертолёте, а в церемонии примут участие только близкие родственники», — передаёт телеканал.

«Перенос останков диктатора франко символичен для правительства социалиста Педро Санчеса, — пишет газета El Pais, — Эксгумация пройдёт за две недели до выборов, на которых испанцы дадут свою оценку этому решению левых. Власти страны решили на это пойти, несмотря на другой конфликт — продолжающиеся протесты в Каталонии и успеть до дня голосования, чтобы обратного пути уже не было».

Как констатирует газета El Mundo: «Таким образом будет поставлена точка в многолетней дискуссии, которая разделяет испанское общество на две противоборствующие стороны».

По оценкам историков, в период правления диктатора франко жертвами репрессий стали сотни тысяч испанцев; судьба многих из них неизвестна.