Один из задержанных по делу о прорыве дамб в Красноярском крае признал свою вину

Между тем, сегодня был опубликован список жертв трагедии – погибшими признаны 15 человек.

Следственный комитет задержал трех человек по делу о прорыве дамб. Один их них – начальник участка золотодобывающей артели «Сисим» Андрей Еганов – признал свою вину и раскаялся. Железнодорожный суд Красноярска отправил его под арест, передает ТАСС. Гендиректор и горный мастер компании отказались признать себя виновными.

Прорыв пяти дамб на предприятии произошел 19 октября. Погибли 15 человек, сегодня был опубликован список жертв. Еще пять человек числятся пропавшими без вести. Холдинг «Сибзолото» также сообщил о 44 пострадавших. По факту трагедии Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности работ, повлекшем смерть двух и более человек. По версии следствия, дамбы были построены незаконно. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке разрушились еще четыре. СК утверждает, что сотрудники «Сисима» пытались вывезти важные документы из офиса компании.

В Красноярском крае сегодня был объявлен траур в связи с трагедией. Власти региона пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей.