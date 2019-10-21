Масштабные учения ядерных сил с участием российского лидера не обошлись без осечки

Одна из старейших ракет Военно-морского флота дала сбой, сообщается в статье «Ведомости» «Гром грянул тише задуманного»

В Министерстве обороны сбой в запуске ракеты отказались считать нештатной ситуацией. В ведомстве отметили, что ракета не была задействована из-за своего состояния. При этом военные считают, что задачи учения выполнены в полном объеме, так как главной целью было проверить систему боевого управления Вооруженных сил, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

В разговоре с «Эхо Москвы», член Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич сказал, что различного рода сбои — обычная ситуация для учений

Если из этого единичного технического сбоя другие страны сделают вывод о слабости российских вооружений, это будет гигантской ошибкой с их стороны, — считает Франц Клинцевич.