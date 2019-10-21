Учения «Гром-2019», по мнению военного обозревателя Гольца, являются «репетицией ядерной войны»

В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошла нештатная ситуация, при запуске устаревшей ракеты произошел сбой. По мнению военного обозревателя Александра Гольца, эти учения напоминают «репетицию ядерной войны». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Прошли учения, в ходе которых осуществлялась беспрецедентное количество пусков ракет — 16 должно было быть осуществлено, из них 4 пуска стратегических ракет, 3 с подводных лодок и 1 наземной ракеты «Ярс». Если называть вещи своими именами, это репетиция ядерной войны. Репетиция того, что год назад В.Путин очень ярко описал, сказав, что «мы нанесем встречный ответный удар, и россияне попадут в рай, а американцы сгорят в аду». Эти учения именно репетиция такого армагедона», — сказал обозреватель.

Этот сбой, по мнению А.Гольца, говорит о том, что в области российских ядерных сил имеются «очень большие проблемы».

«Если считать правдой, что один пуск ракет не удался, то это чрезвычайно скверно. Это говорит, что ядерные силы находятся в ненадлежащем состоянии», — отметил он.

В свою очередь Минобороны России опровергает информацию о том, что во время учений «Гром-2019» произошла нештатная ситуация. Подчеркивается, что целью учения была проверка системы боевого управления ВС России, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

С 15 по 17 октября на всей территории Российской Федерации проходят командно-штабными учениями «Гром-2019».