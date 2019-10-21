Эксгумацию и перезахоронение останков бывшего руководителя Испании Франциско Франко проведут в этот четверг

Об этом сообщает газета Паис, ссылаясь на решение испанского правительства. Останки перенесут из Долины Павших близ Мадрида на кладбище, где похоронена супруга Франко.

Как ожидается, церемония пройдет в приватной обстановке . Правительство Испании считает, что Долина Павших должна стать местом примирения, а не местом поклонения диктатору.