Качество грунта могло стать причиной разрушения дамбы в Красноярском крае, где в результате ЧП погибли 15 человек

Следствие полагает, что дамбы были возведены незаконно – для того, чтобы отвести грунтовые воды. В результате потоки воды практически смыли два общежития золотодобытчиков. Помимо погибших пятеро рабочих числятся пропавшими без вести, пострадали 26.