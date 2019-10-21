Качество грунта могло стать причиной разрушения дамбы в Красноярском крае, где в результате ЧП погибли 15 человек

Следствие полагает, что дамбы были возведены незаконно – для того, чтобы отвести грунтовые воды. В результате потоки воды практически смыли два общежития золотодобытчиков. Помимо погибших пятеро рабочих числятся пропавшими без вести, пострадали 26.
2019-10-21T13:31:00+03:00
2019-10-21T13:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 21 октября 2019
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